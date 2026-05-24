24 мая 2026 в 10:52

Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице

Шесть пострадавших в Севастополе подростков остаются в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шесть подростков, пострадавших при обрушении балкона в Севастополе, остаются в больничном стационаре, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Юноша, получивший наиболее тяжелые травмы, на лечении в Российской детской клинической больнице. Туда же на лечение сейчас едет второй молодой человек — на поезде вместе с мамой и медицинским работником, — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в школе № 13 Севастополя выпускники решили сделать памятные фотографии на балконе второго этажа. Когда они прыгнули, конструкция обрушилась. Подростки получили травмы различной степени тяжести.

Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что подростки, упавшие с балкона школы в Севастополе, могут подать иск на учебное заведение с требованием возмещения ущерба. По его словам, виновные в обрушении конструкции будут привлечены к ответственности по Уголовному кодексу. Адвокат отметил, что в рамках дела также будет проведена строительная экспертиза.

