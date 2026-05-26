Китай обозначил ключевые требования к будущему генсеку ООН

Ван И: следующий генсек ООН должен быть способен отстаивать справедливость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При выборе следующего генерального секретаря ООН особое значение нужно придать его принципам справедливости и соблюдению Устава организации, сказал министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, которые передает ТАСС, будущий руководитель должен действовать беспристрастно и учитывать интересы всех государств-членов.

Он (следующий генеральный секретарь. — NEWS.ru) должен быть способен удерживать реформу ООН в правильном направлении, чтобы помочь организации повысить эффективность и результативность, — заявил Ван И.

Ранее глава МИД КНР сообщил, что выборы нового генерального секретаря ООН затрагивают будущее реформирования организации и интересы государств-участников. Он отметил, что будущий руководитель ООН должен придерживаться принципов Устава организации, а также ему необходимы дипломатический опыт, координационные способности и внимание к интересам развивающихся стран.

До этого российская сторона запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, рассказал пресс-секретарь постпреда России при ООН Евгений Успенский. По его словам, атака украинских военнослужащих была преднамеренной.

Мир
Китай
ООН
Ван И
генсеки
выборы
