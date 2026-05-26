Депутаты Госдумы намерены призвать парламенты разных стран потребовать прекращения финансовой, материальной и военной помощи президента Украины Владимира Зеленского, говорится в проекте обращения Госдумы к ООН, парламентам мира и международным парламентским организациям. Инициатива связана с атакой ВСУ на педагогический колледж в Старобельске.

Депутаты Государственной думы также призывают безотлагательно прекратить военное, материальное и финансовое снабжение нелегитимного режима Зеленского, который превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора, — говорится в тексте обращения.

В Госдуме считают, что парламентарии разных государств должны дать оценку действиям украинской стороны и выступить за прекращение поддержки Киева. В то же время евродепутат Данило Делла Валле отметил оглушительное молчание на Западе после удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. Он также подверг резкой критике правительство Италии, указывая на поддержку президента Украины Владимира Зеленского и заключение новых соглашений о военном сотрудничестве.