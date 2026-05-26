Теннисист Бублик рассказал о полученной на «Ролан Гаррос» травме Бублик заявил, что травмировал плечо в конце матча со Штруффом на «Ролан Гаррос»

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик рассказал о полученной травме плеча в конце матча первого круга «Ролан Гаррос» против немца Яна-Леннарда Штруффа. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что это произошло в одном из последних геймов встречи.

В четвертом сете при счете 5:3, 30:30 подал косую вторую подачу, что-то щелкнуло в плече. Стало больно поднимать локоть на подаче. На переходе принял парацетамол, пытался подавать, но скорости не было. Боль усиливалась, но это разговоры в пользу бедных, что именно это не дало победить. Было достаточно шансов закрыть матч раньше, — сказал Бублик.

Спортсмен уступил в поединке со счетом 5:7, 7:6, 4:6, 5:7. Также в первом раунде корты Парижа покинул россиянин Даниил Медведев, который проиграл 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Ранее чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил NEWS.ru, что Медведеву не удается не грунтовая часть сезона, а конкретно «Ролан Гаррос». По его словам, на предыдущих турнирах игра россиянина вселяла надежду.