11 января 2026 в 12:49

Бублик стал десятой ракеткой мира после победы в Гонконге

Бублик переиграл Музетти и взял девятый титул в карьере

Александр Бублик Александр Бублик Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик триумфально завершил выступление на турнире в Гонконге, обыграв в решающем матче седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти, сообщает «Чемпионат». Поединок, длившийся чуть более полутора часов, завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Казахстанец продемонстрировал уверенную игру на подаче, исполнив 10 эйсов и реализовав три брейк-пойнта. Победа в Гонконге стала для Бублика знаковой не только из-за пополнения коллекции трофеев девятым титулом ATP, но и благодаря рекордному взлету в рейтинге: он дебютировал на 10-м месте.

Бублик стал первым теннисистом из Казахстана в мужском одиночном разряде, достигшим такого результата. За успех на кортах Гонконга спортсмен заработал более $106 тысяч (8 млн рублей) призовых и 250 рейтинговых очков.

Ранее Бублик одержал победу над австралийским спортсменом Алексеем Попыриным и демонстративно отказался пожимать ему руку после матча «Мастерса» в Париже. Причиной такого поведения стало нарушение спортивного этикета со стороны представителя Австралии во время игры.

