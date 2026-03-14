14 марта 2026 в 18:30

«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»

Сийярто: брифинг по поводу нефтепровода «Дружба» закончился для украинцев фиаско

Петер Сийярто
Брифинг для иностранных дипломатов, организованный в Киеве компанией «Укртранснафта» касательно состояния нефтепровода «Дружба», стал для украинцев очередным провалом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые передает телеканал M1, украинские представители попытались скрыть истинную причину блокировки трубопровода, но «уши у них торчат».

Брифинг, организованный для послов, стал очередным провалом для украинцев, — подчеркнул министр.

Украинцы говорили, будто для восстановления поставок нефти по «Дружбе» требуется еще месяц, отметил Сийярто. По его мнению, это означает, что Киев подбивает этот срок специально под парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля.

Абсолютно очевидно, что трубопровод находится в рабочем состоянии и может быть перезапущен всего за одну минуту, — резюмировал политик.

Ранее венгерский депутат Европарламента Андраш Ласло назвал лжецом президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, глава государства пытается вмешиваться в парламентские выборы Венгрии, Будапешт не намерен этого терпеть.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев не пускает венгерских специалистов к «Дружбе», чтобы скрыть обман. Он отметил, что трубопровод в действительности может быть в пригодном состоянии.

