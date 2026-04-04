04 апреля 2026 в 14:37

Орбан и Фицо захотели «выбросить на помойку» один из планов ЕС

Орбан и Фицо потребовали от ЕС отменить запрет на российские нефть и газ

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Венгрия и Словакия договорились совместно добиваться от руководства Евросоюза отмены запрета на поставки российских нефти и газа в Европу на фоне энергокризиса, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после разговора со словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, которые передает телеканал M1, такие планы ЕС должны быть «выброшены на помойку».

Мы требуем от Брюсселя немедленной приостановки санкций и ограничений, введенных в отношении российской энергетики, — подчеркнул он.

Орбан также призвал Брюссель заставить президента Украины Владимира Зеленского немедленно открыть нефтепровод «Дружба», заблокированный Украиной с 27 января.

Как отметил премьер, в Европе складываются критические условия, приближается серьезный энергетический кризис, каждый день на счету. Предотвратить опасность можно только в том случае, если Евросоюз пополнит запасы нефти и газа из всех возможных источников в максимальных объемах и как можно быстрее, заключил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака США на Иран спровоцировала тяжелейшие экономические последствия, которые уже начали проявляться в Азиатском регионе из-за остановки поставок топлива. По его словам, масштаб бедствия для мирового рынка окажется «просто невиданным».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Лантратовой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
«Высшая мера для маньяка — это гуманно»: самые яркие цитаты Бастрыкина
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
