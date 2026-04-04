Орбан и Фицо захотели «выбросить на помойку» один из планов ЕС

Орбан и Фицо захотели «выбросить на помойку» один из планов ЕС Орбан и Фицо потребовали от ЕС отменить запрет на российские нефть и газ

Венгрия и Словакия договорились совместно добиваться от руководства Евросоюза отмены запрета на поставки российских нефти и газа в Европу на фоне энергокризиса, заявил венгерский премьер Виктор Орбан после разговора со словацким коллегой Робертом Фицо. По его словам, которые передает телеканал M1, такие планы ЕС должны быть «выброшены на помойку».

Мы требуем от Брюсселя немедленной приостановки санкций и ограничений, введенных в отношении российской энергетики, — подчеркнул он.

Орбан также призвал Брюссель заставить президента Украины Владимира Зеленского немедленно открыть нефтепровод «Дружба», заблокированный Украиной с 27 января.

Как отметил премьер, в Европе складываются критические условия, приближается серьезный энергетический кризис, каждый день на счету. Предотвратить опасность можно только в том случае, если Евросоюз пополнит запасы нефти и газа из всех возможных источников в максимальных объемах и как можно быстрее, заключил он.

