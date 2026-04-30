Трамп заявил об изменениях в размещении войск США в Германии

Трамп заявил о рассмотрении сокращения военного контингента США в Германии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ближайшее время, подчеркнул лидер Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что США изучают возможность уменьшения военного присутствия в Германии. Он добавил, что соответствующее решение будет принято после завершения анализа текущей ситуации и стратегических потребностей.

Ранее Трамп заявил о поражении Украины в военном плане, добавив, что никто бы этого не узнал, если бы читал «фальшивые новости». Чтобы проиллюстрировать свои слова, американский лидер привел данные об Иране.

До этого американский лидер положительно оценил недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что, по его мнению, российская сторона демонстрирует готовность к поиску выхода из украинского кризиса. Трамп считает это хорошим знаком. В то же время помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что разговор лидеров двух стран был деловым и откровенным.