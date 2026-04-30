Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 01:30

Трамп заявил об изменениях в размещении войск США в Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант сокращения численности американских войск, размещенных на территории Германии. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ближайшее время, подчеркнул лидер Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что США изучают возможность уменьшения военного присутствия в Германии. Он добавил, что соответствующее решение будет принято после завершения анализа текущей ситуации и стратегических потребностей.

Ранее Трамп заявил о поражении Украины в военном плане, добавив, что никто бы этого не узнал, если бы читал «фальшивые новости». Чтобы проиллюстрировать свои слова, американский лидер привел данные об Иране.

До этого американский лидер положительно оценил недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что, по его мнению, российская сторона демонстрирует готовность к поиску выхода из украинского кризиса. Трамп считает это хорошим знаком. В то же время помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что разговор лидеров двух стран был деловым и откровенным.

Мир
США
Германия
ФРГ
Дональд Трамп
войска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.