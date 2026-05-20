Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу

В Бразилии разыскивают 17-летнюю девушку, которая оставила новорожденного ребенка между двумя домами в штате Параиба, сообщает Jurua Online. Местные жители обнаружили младенца после того, как услышали необычные звуки и решили проверить территорию.

Прибывшие медики установили, что у ребенка не была перерезана пуповина, зафиксированы переохлаждение, множественные травмы и признаки значительной кровопотери. Младенец был недоношенным и в тяжелом состоянии. Ребенка доставили в больницу, после чего его транспортировали в другой город на вертолете. Сообщается, что во время оказания помощи сердце ребенка несколько раз останавливалось.

Девушка, как утверждается, родила дома и затем оставила ребенка на улице. Она задержана, местонахождение отца устанавливается.

Ранее свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска Олега Михалицына к 15 годам колонии строгого режима за убийство собственного двухмесячного сына. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК, мужчина решил убить ребенка, поскольку тот сильно плакал.