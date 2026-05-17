17 мая 2026 в 17:49

Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа

Президент Бразилии Лула да Силва пошутил о слишком серьезном лице Трампа на фото

Луис Инасиу Лула да Силва Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Ulrich Stamm/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего официального визита в Белый дом обратил внимание на излишне строгое выражение лица президента США Дональда Трампа, которое тот обычно демонстрирует на снимках, сообщает газета Washington Post. Двусторонние переговоры глав государств состоялись в Вашингтоне 7 мая.

По итогам беседы американский лидер публично заявил журналистам, что встреча прошла отлично, а также дружелюбно назвал своего бразильского коллегу очень хорошим человеком и «умным парнем». Американские журналисты добавили, что дружеская пикировка возымела явный эффект на главу Белого дома.

Лула подшутил над президентом Дональдом Трампом по поводу его сурового выражения лица на фотографиях. Трамп ответил, что избиратели предпочитают лидеров, которые выглядят серьезными, — указала газета.

В ответ на этот аргумент президент Бразилии с иронией заметил, что после официального оглашения результатов и победы на выборах уже можно «немного улыбаться». Издание напомнило, что на итоговой фотографии с визита, которую позже опубликовала пресс-служба бразильского правительства, Трампа можно было увидеть необычно широко и открыто улыбающимся.

До этого глава Белого дома объявил, что Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие переговоры. По его словам, вероятность заключения сделки между сторонами теперь крайне высока.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

