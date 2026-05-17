17 мая 2026 в 18:08

«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану

Иран не примет пять встречных условий США для урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, эти условия напоминают капитуляцию, но если их не примут, американцы скоро возобновят удары по территории Исламской Республики.

Я полагаю, что Иран откажется от выполнения условий [США]. Эти условия очень напоминают капитуляцию и поражение Ирана, что абсолютно не соответствует реальности. Да, американцы возобновят удары. Они будут разрушать гражданскую инфраструктуру, а военная инфраструктура практически разрушаться не будет. Я думаю, что Иран готовит адекватный ответ в случае, если американцы возобновят боевые действия. США — страна, которая может разрушить Иран на 100%, но на это понадобятся годы. А у Трампа этого времени нет. У него очень небольшой запас времени до выборов в конгресс, после чего он, скорее всего, потеряет власть над конгрессом, — сказал Матвийчук.

Ранее агентство Fars заявило, что США выдвинули Ирану пять встречных условий, необходимых для продолжения процесса урегулирования двустороннего конфликта. Вашингтон отказался выплачивать Ирану какие-либо компенсации за ущерб, нанесенный в ходе бомбардировок.

Софья Якимова
