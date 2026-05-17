17 мая 2026 в 18:43

Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран обвиняют в атаке на атомную электростанцию под Абу-Даби 17 мая. Что сказали в правительстве ОАЭ, есть ли риск ядерной катастрофы, есть ли риск возобновления конфликта в Персидском заливе и начала Третьей мировой?

Что произошло на АЭС «Барака» в Абу-Даби, при чем тут Иран

Беспилотник ударил по единственной в ОАЭ атомной электростанции «Барака». Она расположена в эмирате Абу-Даби на западе страны. На месте падения вспыхнул пожар.

Власти Абу-Даби подтвердили атаку. Под ударом оказался электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака». Пожар не повлиял на безопасности АЭС, подтвердили в федеральном управлении по ядерному регулированию (FANR). Отмечается, что все энергоблоки работают в обычном режиме.

В минобороны ОАЭ заявили, что АЭС «Барака» атаковали три беспилотника. Два БПЛА были сбиты, третий поразил генератор, который используется для обеспечения внутренних нужд станции. Кому принадлежали дроны, неизвестно. Идентификация БПЛА продолжается. Установлено, что они проникли в страну с запада, в той стороне находятся Саудовская Аравия, Йемен, Иордания и Израиль.

Ряд СМИ и многие источники в соцсетях сразу обвинили Иран в ударе по АЭС «Барака». По их версии, поводом стало то, что ОАЭ поддержали удары США по ядерным объектам Ирана. Дополнительным доказательством сочли заявление командующего Корпуса стражей Исламской революции Ахмада Вахиди.

«Иран не объявлял прекращения огня; это США объявили о прекращении огня, потерпев унизительное поражение», — объявил иранский генерал.

Что сказали в МАГАТЭ, в каком состоянии АЭС «Барака», есть ли риск ядерной катастрофы

Международное агентство по атомной энергии заявило, уровень радиации на АЭС «Барака» находится в пределах нормы. Такую информацию им передали власти ОАЭ.

«Никакого ущерба в результате атаки беспилотника на окрестности АЭС „Барака“ зафиксировано не было», — объявили в МАГАТЭ, подчеркнув, что «военная деятельность, угрожающая ядерной безопасности, неприемлема».

Мощность АЭС «Барака» достигает 5,6 ГВт, что обеспечивает четверть все потребности ОАЭ в электроэнергии. На станции установлены четыре реактора APR-1400 корейского производства. Каждый из них содержит в качестве топлива 80–90 тонн урана.

В марте специалисты предполагали, что АЭС «Барака» в ОАЭ может стать следующей целью Ирана в случае новых атак США. Вашингтон призывал ОАЭ активнее участвовать в противостоянии с исламской республикой: инсайдеры The Telegraph утверждают, что Эмираты попросили начать вторжение на остров Лаван для захвата нефтяных производств.

Каковы требования США и Ирана, готовится новая эскалация?

США и Иран обменялись требованиями, которые должен выполнить противник для урегулирования ситуации в Персидском заливе.

17 мая стало известно, что США выдвинули Ирану пять новый условий. Иранское агентство Fars пишет, что администрация Дональда Трампа категорически отказалась от выплаты какой-либо компенсации ущерба, нанесенного во время бомбардировок иранской территории; требует, чтобы Иран передал США 400 кг своего обогащенного урана и они были вывезены в Штаты; на территории Ирана останется лишь один действующий ядерный объект (вероятно, речь о совместном с Россией проекте АЭС «Бушер». — NEWS.ru); США отказались разблокировать более 25% замороженных в банках активов Ирана; а вопросы о прекращении конфликта «на всех фронтах», включая Ливан, который атакует Израиль, будут решаться в ходе переговоров.

Ранее Иран выдвинул пять условий для прекращения боевых действий и начала переговоров о деблокировании Ормузского пролива: полное прекращение атак «на всех фронтах» (то есть не только в Персидском заливе, но и в Ливане. — NEWS.ru), снятие всех санкций, разблокирование всех замороженных активов, компенсации за ущерб и жертвы, понесенные в ходе боевых действий, и «признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом». Трамп категорически отверг эти условия.

Аналитики СМИ в США, Иране, Израиле и странах Ближнего Востока считают, что попытка завершения конфликта, который угрожает мировым энергетическим кризисом, фактически провалилась. В ближайшее время вероятно возобновление ударов США по Ирану и ответных ударов Ирана по странам Персидского залива.

Дональд Трамп

«Мы или получим его (обогащенный уран. — NEWS.ru), или пойдем туда и заберем его. В определенный час, в определенный день бомбардировки начнутся. Но я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что Иран — и я это говорю очень, очень уверенно, — Иран никогда не получит ядерное оружие. Этого не будет», — объявил президент США Дональд Трамп.

Валентин Меликов
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
