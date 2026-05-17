СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске Мощный взрыв на автозаправке в Пятигорске произошел из-за разгерметизации рукава

Причиной взрыва на АЗС в Пятигорске стала разгерметизация рукава и использование газового оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности, сообщило СУ СК Ставрополья. По данным ведомства, пострадало шесть человек, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, днем 16 мая текущего года на автозаправочной станции города Пятигорска в процессе перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа произошла его утечка с последующим хлопком и возгоранием газо-воздушной смеси, — сказано в сообщении.

Ранее следователи задержали директора сети автозаправочных станций, на одной из которых произошел взрыв. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого глава города Дмитрий Ворошилов заявил, что несколько магазинов и 17 квартир в жилом доме получили повреждения из-за взрывной волны. Кроме того, пожар затронул производственные здания, расположенные неподалеку от АЗС. Сообщалось, что в тушении возгорания принимали участие 45 специалистов и 15 единиц техники.