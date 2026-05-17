17 мая 2026 в 18:13

Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти

Bloomberg: США могут пойти на новые уступки по покупке российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа может снова ослабить ограничения на закупку российской сырой нефти, сообщает агентство Bloomberg. По мнению аналитиков, подобные шаги Белого дома могут стать прямым следствием нарастающего дипломатического давления со стороны азиатских партнеров.

Лоббирование со стороны азиатских союзников и усиление напряженности на нефтяном рынке могут побудить администрацию [президента США Дональда Трампа] вновь выдать разрешение [на продажу российской нефти], — отметили авторы.

Ситуация во многом повторяет недавние события, когда американскому руководству уже приходилось пересматривать свою санкционную политику в энергетической сфере из-за глобальных рыночных шоков. Такие крупные импортеры, как Индия и Индонезия, добились от США смягчения санкций против сырья из РФ на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.

Ранее США отпустили супертанкер с иракской нефтью по просьбе Вьетнама. В письме подчеркивалось, что нефть на борту важна для работы нефтеперерабатывающего завода Nghi Son и энергетической стабильности страны. Супертанкер Agios Fanourios I с 2 млн баррелей иракской нефти снова начал движение после остановки американскими военными 17 мая.

