17 мая 2026 в 18:37

На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня

Axios: окружение Трампа опасается возможного вторжения Китая на Тайвань

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Советники президента США Дональда Трампа выражают серьезную обеспокоенность по поводу потенциальной военной операции КНР против Тайваня, которая способна нанести непоправимый урон американской технологической отрасли, сообщает портал Axios. По прогнозам источников, переломный момент может наступить в ближайшие пять лет.

Собеседники издания полагают, что в случае вторжения под руководством председателя Си Цзиньпина глобальные поставки передовых полупроводников, критически важных для развития систем искусственного интеллекта, будут мгновенно перекрыты. Один из источников отметил, что прошедшие консультации показали гораздо более высокую вероятность начала обсуждения тайваньского вопроса силовым путем в указанные сроки.

При этом в окружении Трампа признают, что с экономической точки зрения Вашингтон к такому развитию событий абсолютно не готов. Выстроенная производственная цепочка страны плотно завязана на азиатском регионе.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил NEWS.ru, что Трамп потребует от Китая инвестиций в экономику США за отказ от поддержки Тайваня. Он также не исключил, что Вашингтон может попробовать использовать отношения между Китаем и Россией в своих интересах.

