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06 июня 2026 в 21:19

Системы ПВО за день сбили свыше 300 дронов над Россией

МО: средства ПВО сбили 339 украинских БПЛА над Россией за 13 часов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение дня над регионами РФ и акваторией Черного моря 339 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Эти перехваты произошли в период с семи утра до восьми вечера по московскому времени.

В течение дня в период с 7:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказали там.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что восемь украинских беспилотников сбили над Севастополем. Два мирных жителя получили легкие осколочные ранения.

До этого пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

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