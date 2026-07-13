Экс-директора ГПЗ-10 осудили за миллиардные хищения Экс-директора ГПЗ-10 Борисова осудили на три года за хищение 2,2 млрд рублей

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего директора по экономике и финансам ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Николая Борисова к трем годам 10 месяцам колонии и крупному штрафу по делу о хищении 2,2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, он заплатит штраф в 500 тыс. рублей

Назначить Борисову три года десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима <…> со штрафом в размере 500 тыс. рублей, — сказала судья.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял имущество собственников ГПЗ-10, обвиняемых по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. По данным правоохранительных органов, стоимость изъятых активов собственников завода оценивается в 199,6 млрд рублей.

До этого ростовский Советский районный суд приговорил бывшего генерального директора ГПЗ-10 Александра Дьяченко к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима по делу о хищении. Также ему необходимо выплатить крупный штраф.