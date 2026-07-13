Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 13:22

Экс-директора ГПЗ-10 осудили за миллиардные хищения

Экс-директора ГПЗ-10 Борисова осудили на три года за хищение 2,2 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего директора по экономике и финансам ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Николая Борисова к трем годам 10 месяцам колонии и крупному штрафу по делу о хищении 2,2 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, он заплатит штраф в 500 тыс. рублей

Назначить Борисову три года десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима <…> со штрафом в размере 500 тыс. рублей, — сказала судья.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял имущество собственников ГПЗ-10, обвиняемых по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. По данным правоохранительных органов, стоимость изъятых активов собственников завода оценивается в 199,6 млрд рублей.

До этого ростовский Советский районный суд приговорил бывшего генерального директора ГПЗ-10 Александра Дьяченко к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима по делу о хищении. Также ему необходимо выплатить крупный штраф.

Регионы
Ростов
суды
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, нужно ли получать разрешение для строительства бани
Адвокат ответил, что может грозить Седоковой за обвинения Тиммы в насилии
В аэропорту на юге России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Врач ответил, когда боль в животе нельзя игнорировать
В Кривом Роге ТЦК устроило штурм биотуалета с мужчиной внутри
Жители европейской страны могут разориться из-за подорожания сигарет
«Переломный проект»: в Польше анонсировали стройку космического корабля
«Очень сильный»: экс-игрок «Динамо» о возвращении сбежавшего от СВО тренера
В Госдуме ответили, кому в августе повысят пенсии
Суд приговорил убийцу участника СВО к 19 годам строгого режима
Вскрылась неожиданная деталь обрушения пирса с детьми в Приморье
КСИР пополнил список запрещенных организаций одной европейской страны
Жертвы в Подмосковье, срыв терактов на аэродромах: атаки ВСУ на РФ 13 июля
Юрист ответил, положен ли отпуск при рождении ребенка
Диетолог предупредила о неочевидной опасности грибов
Пропавшую под Пермью во время паводка женщину ищут уже третьи сутки
Зеленский раскрыл новые детали дела об убийстве двух жителей Калиновки
Врачи извлекли из бронха мальчика свисток
Российские дроны не оставили шансов ПВО Украины
Больная раком Лерчек пришла в суд: как выглядят блогер и ее возлюбленный
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.