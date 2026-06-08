ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 10:09

Экс-глава ростовского завода получил срок за хищение 2,2 млрд

Экс-глава ростовского ГПЗ-10 Дьяченко получил срок за хищение 2,2 млрд рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего генерального директора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима по делу о хищении 2,2 млрд рублей, передает ТАСС. Также ему предстоит выплатить крупный штраф.

Назначить Дьяченко три года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказала судья.

Ранее Дьяченко признал себя виновным по делу о мошенничестве на предприятии. СК завершил расследование по делу о мошенничестве в ноябре 2025 года. Правоохранители изучили причастность семи фигурантов: Дьяченко, экс-главы по экономике и финансам Николая Борисова, руководителя планово-экономического отдела Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников Алексея и Людмилы Кулешовых, а также экс-главы 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.

Прокурор просил для него четыре года и восемь месяцев заключения. Также обвинение попросило суд наложить на фигуранта крупный штраф.

Регионы
Ростовская область
хищения
суды
Ростов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна трагическая судьба пропавшего в Ленобласти клавишника
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
Иран выступили с серьезными обвинениями в адрес США и Израиля
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Агрессор с ружьем взял прохожих на мушку
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось
Российских школьников могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО
Наступление ВС России на Харьков 8 июня: десятки убитых, ДРГ в Купянске
На Филиппинах отменили предупреждение о цунами
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.