Экс-глава ростовского завода получил срок за хищение 2,2 млрд

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего генерального директора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима по делу о хищении 2,2 млрд рублей, передает ТАСС. Также ему предстоит выплатить крупный штраф.

Назначить Дьяченко три года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказала судья.

Ранее Дьяченко признал себя виновным по делу о мошенничестве на предприятии. СК завершил расследование по делу о мошенничестве в ноябре 2025 года. Правоохранители изучили причастность семи фигурантов: Дьяченко, экс-главы по экономике и финансам Николая Борисова, руководителя планово-экономического отдела Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников Алексея и Людмилы Кулешовых, а также экс-главы 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.

Прокурор просил для него четыре года и восемь месяцев заключения. Также обвинение попросило суд наложить на фигуранта крупный штраф.