11 марта 2026 в 13:28

«Раскаиваюсь»: гендиректор 10-ГПЗ признал вину в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Александр Дьяченко признал себя виновным по делу о мошенничестве на предприятии, сообщает РИА Новости. Речь идет о хищениях в размере 2,2 млрд рублей.

Виновным себя признаю. Раскаиваюсь, — заявил Дьяченко.

Известно, что СК завершил расследование по делу о мошенничестве в ноябре 2025 года. Правоохранители изучили причастность семи фигурантов — Дьяченко, экс-главу по экономике и финансам Николая Борисова, руководителя планово-экономического отдела Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников Алексея и Людмилы Кулешовых, а также экс-главы 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.

Ранее правоохранители предъявили обвинение экс-замдиректору концерна «Калашников» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено организованной группой в рамках исполнения контракта по поставке средств индивидуальной защиты для нужд Министерства обороны. Расследование уголовного дела продолжается.

