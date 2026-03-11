«Раскаиваюсь»: гендиректор 10-ГПЗ признал вину в мошенничестве Гендиректор ростовского 10-ГПЗ признал вину по делу о мошенничестве

Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) Александр Дьяченко признал себя виновным по делу о мошенничестве на предприятии, сообщает РИА Новости. Речь идет о хищениях в размере 2,2 млрд рублей.

Виновным себя признаю. Раскаиваюсь, — заявил Дьяченко.

Известно, что СК завершил расследование по делу о мошенничестве в ноябре 2025 года. Правоохранители изучили причастность семи фигурантов — Дьяченко, экс-главу по экономике и финансам Николая Борисова, руководителя планово-экономического отдела Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников Алексея и Людмилы Кулешовых, а также экс-главы 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.

