11 марта 2026 в 11:15

ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами

Представитель ЦБ Марданов: ЦБ блокирует сайты мошенников за три дня

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Банк России ведет активную борьбу с финансовыми пирамидами, добившись блокировки мошеннических сайтов в среднем за три дня с момента их обнаружения, рассказал в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, теперь регулятор отправляет ресурсы на блокировку еще до их индексации поисковиками, не давая злоумышленникам «раскрутиться».

Мошенники обычно делают сразу несколько очень похожих сайтов одного проекта, но под разными брендами. Поэтому Банк России старается оперативно направлять на блокировку такие сайты, до их индексации поисковыми системами, чтобы они не успели «раскрутиться» и собрать значительные средства. При этом ограничение доступа происходит оперативно – в среднем за три дня с момента выявления таких ресурсов, – сказал Марданов.

По его словам, в 2025-м на основе информации Банка России заблокировано более 20 тысяч сайтов финансовых пирамид.

Представитель ЦБ также отметил, что большинство мошеннических схем сейчас используют криптовалюты для анонимности платежей. У регулятора налажен обмен информацией с Росфинмониторингом о подозрительных криптокошельках. Кроме того, благодаря закону о запрете незаконного привлечения инвестиций, в 2025 году уже возбуждены первые шесть административных дел со штрафами до 1 млн рублей, добавил Марданов.

Ранее сообщалось, глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что платформа «Антидроп», предназначенная для борьбы с мошенническими переводами, может начать работу в 2027 году. По ее словам, в ЦБ хотели бы запустить систему как можно быстрее, однако сроки зависят от двух ключевых факторов — вступления в силу изменений в законодательстве и технической готовности самой платформы.

Наталья Петрова
Н. Петрова
