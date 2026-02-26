Лидера финансовой пирамиды Life is Good экстрадировали из ОАЭ в Россию

Одного из лидеров финансовой пирамиды Life is Good, находившегося в розыске, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, сообщила представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. По ее словам, мужчину передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН. Как утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Санникове.

Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола, — сказала Волк.

Ранее гражданин России, который находился в международном розыске, был доставлен на родину из Черногории. В 2024 году мужчина, находясь в вагоне столичного метрополитена, достал аэрозольный баллончик и распылил его на пассажиров. После нападения злоумышленник скрылся и покинул территорию Российской Федерации. В настоящее время экстрадированный уже доставлен в РФ, где ему будет предъявлено обвинение.