26 февраля 2026 в 10:57

Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья

В Саратове пенсионерка ранила в грудь сожителя сестры с помощью ножниц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Саратове задержали местную 66-летнюю жительницу, которая ранила в грудь сожителя младшей сестры с помощью ножниц, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на правоохранителей. Инцидент произошел во время застолья в честь Дня защитника Отечества. Пострадавшего 62-летнего мужчину госпитализировали.

По данным следствия, задержанная была неравнодушна к потерпевшему, однако он не ответил ей взаимностью. После очередного отказа женщина дождалась, пока ее сестра выйдет в магазин, взяла ножницы и воткнула их в мужчину.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил 61-летнего жителя Доволенского района к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за избиение знакомого до смерти. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

