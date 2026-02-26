Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026

Россиян предупредили о штрафах за мат в домовых чатах

Россиянам за использование нецензурной лексики в домовых и садоводческих чатах грозит штраф до 10 тыс. рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров. Для модераторов и администраторов подобных сообществ предусмотрены санкции до 100 тыс. рублей.

Если гражданин использует нецензурную лексику в сообществах собственников многоквартирных домов, членов садоводческих товариществ и других чатах мессенджеров, правонарушителю грозит административный штраф до 10 тыс. рублей по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», а для должностных и юридических лиц — до 100 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно, — сказал юрист.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что если на дачном участке вырос борщевик, то владелец может получить крупный штраф. Он напомнил, что с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила, обязывающие бороться с опасными инвазивными растениями. Перечень таких растений и размер штрафа определяются региональными властями. Для простых граждан сумма взыскания составит от 20 до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф будет значительно выше — от 400 до 700 тыс. рублей. В отдельных случаях участок могут изъять из земель сельхозназначения или вовсе прекратить право пользования им.

