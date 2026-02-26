«Перегнули палку»: в Госдуме указали на роковую ошибку Telegram

Мессенджер Telegram и криптосервисы «перегнули палку» в вопросе анонимности и стали слишком популярны у преступников, заявил депутат Антон Горелкин. По его словам, которые передает ТАСС, поэтому у спецслужб разных стран к ним возникают вопросы.

На мой взгляд, в ряде случаев они перегнули палку и дали серьезный крен в сторону анонимности. Именно поэтому долгое время и криптовалюты, и Telegram были популярны у наркоторговцев. В преступных целях они и сегодня продолжают использоваться очень активно. Поэтому к ним и возникают вопросы у властей разных стран, — сказал депутат.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Позже экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что судьба Telegram однозначна — рано или поздно его заблокируют. По его словам, мессенджер будет последним в череде «опальных» сервисов. При этом эксперт заявил, что не может спрогнозировать дату блокировки.