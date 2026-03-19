19 марта 2026 в 14:13

«Вопиющие случаи»: Володин раскритиковал один из этапов строительства

Володин призвал запретить накручивать стоимость проектов при госэкспертизе

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
В России необходимо законодательно бороться с практикой искусственного завышения стоимости региональных проектов при прохождении государственной экспертизы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эта процедура нужна для понижения стоимости проектов, а не наоборот, выступление транслировалось на официальном сайте ГД.

Роль экспертизы заключается в том, чтобы, наоборот, понижать стоимость предложенного проекта. А когда проводится ценовая экспертиза и говорят о том, что вам надо добавить 600 млн, это, по-видимому, просто вопиющие случаи, с которыми надо бороться и законодательно запретить это делать, — сказал Володин.

Политик привел конкретный пример: проект школы на 1 500 мест с изначальной сметой в 1,6 млрд рублей эксперты отказываются утверждать, если сумма не будет увеличена до 2,2 млрд рублей. При этом существует подрядчик, готовый реализовать проект по первоначальной цене.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин потребовал от Росимущества активизировать работу по наполнению казны за счет продажи госимущества в 2026–2027 годах. Он отметил, что по итогам предыдущих периодов план по доходам был перевыполнен на 32%, назвав это показателем системной работы.

Вячеслав Володин
Госдума
строительство
экспертизы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ближневосточные амбиции Трампа обрушили его рейтинг дома
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

