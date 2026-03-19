«Вопиющие случаи»: Володин раскритиковал один из этапов строительства

В России необходимо законодательно бороться с практикой искусственного завышения стоимости региональных проектов при прохождении государственной экспертизы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эта процедура нужна для понижения стоимости проектов, а не наоборот, выступление транслировалось на официальном сайте ГД.

Роль экспертизы заключается в том, чтобы, наоборот, понижать стоимость предложенного проекта. А когда проводится ценовая экспертиза и говорят о том, что вам надо добавить 600 млн, это, по-видимому, просто вопиющие случаи, с которыми надо бороться и законодательно запретить это делать, — сказал Володин.

Политик привел конкретный пример: проект школы на 1 500 мест с изначальной сметой в 1,6 млрд рублей эксперты отказываются утверждать, если сумма не будет увеличена до 2,2 млрд рублей. При этом существует подрядчик, готовый реализовать проект по первоначальной цене.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин потребовал от Росимущества активизировать работу по наполнению казны за счет продажи госимущества в 2026–2027 годах. Он отметил, что по итогам предыдущих периодов план по доходам был перевыполнен на 32%, назвав это показателем системной работы.