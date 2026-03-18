18 марта 2026 в 11:13

«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин потребовал от Росимущества активизировать работу по наполнению казны за счет продажи госимущества в 2026-2027 годах. На расширенном заседании коллегии ведомства он отметил, что по итогам предыдущих периодов план по доходам был перевыполнен на 32%, назвав это показателем системной работы, передает ТАСС.

Динамика привлечения доходов за последние три года у нас. Я думаю, [министр финансов] Антон Германович [Силуанов] очень рад этой динамике. Но с учетом сегодняшнего состояния бюджета нам на 2026-2027 годы эту работу нужно очень усилить, — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко и связанных с ним лиц на сумму более 250 млн рублей перешло в собственность государства по решению суда. Экс-чиновник, находясь на руководящей должности, злоупотреблял служебным положением в целях личного обогащения. У ответчиков изъяли три земельных участка, три жилых дома, нежилое помещение и три автомобиля.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
