«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин потребовал от Росимущества активизировать работу по наполнению казны за счет продажи госимущества в 2026-2027 годах. На расширенном заседании коллегии ведомства он отметил, что по итогам предыдущих периодов план по доходам был перевыполнен на 32%, назвав это показателем системной работы, передает ТАСС.

Динамика привлечения доходов за последние три года у нас. Я думаю, [министр финансов] Антон Германович [Силуанов] очень рад этой динамике. Но с учетом сегодняшнего состояния бюджета нам на 2026-2027 годы эту работу нужно очень усилить, — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко и связанных с ним лиц на сумму более 250 млн рублей перешло в собственность государства по решению суда. Экс-чиновник, находясь на руководящей должности, злоупотреблял служебным положением в целях личного обогащения. У ответчиков изъяли три земельных участка, три жилых дома, нежилое помещение и три автомобиля.