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07 июня 2026 в 22:21

Около тренировочной базы сборной Англии по футболу произошла стрельба

NYT: девять человек были ранены в результате стрельбы около базы сборной Англии

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Девять человек получили ранения в результате стрельбы недалеко от тренировочной базы и отеля сборной Англии по футболу в штате Миссури, пишет The New York Times. Инцидент произошел в нескольких минутах езды от объектов, которые команда будет использовать во время ЧМ-2026.

Сообщения о выстрелах поступили около четырех часов утра, после чего на место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили скопившуюся толпу, которая начала расходиться.

Позднее выяснилось, что в местные больницы самостоятельно обратились еще девять человек с травмами, не угрожающими жизни. На данный момент полиция не задержала подозреваемых и продолжает патрулировать район. Игроки и тренерский штаб сборной Англии в данный момент находятся в Палм-Бич, штат Флорида, где завершают подготовку к турниру.

Ранее стало известно, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд, штат Калифорния. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Отмечается, что трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших пока не раскрываются.

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