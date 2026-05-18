Хуснуллин забил тревогу из-за запаса прочности у застройщиков жилья в РФ Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан

Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит РИА Новости, модернизация семейной ипотеки может привести к снижению объемов ипотечного кредитования.

Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли, — отметил он.

По словам Хуснуллина, строительная отрасль функционирует за счет привлечения денег дольщиков, поэтому рисковать средствами населения нельзя. Необходимо создать условия, чтобы все квартиры были достроены, уточнил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что в кабинете министров рассматривают возможность повышения лимитов по семейной ипотеке и дифференциации процентной ставки в зависимости от количества детей. По словам вице-премьера, обсуждается вариант увеличения максимальной суммы кредита с 6 млн до 8 млн рублей по всей стране.