В Австрии давят на организации со словом «русский»

Организации, в названии которых присутствует слово «русский», сталкивались с давлением в Австрии и Германии, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. По его словам, даже попытка зарегистрировать общество с таким словом в названии может привести к проблемам.

Даже сейчас, если попытаться зарегистрировать какое-либо общество, где есть слово «русский», думаю, можно столкнуться с определенными проблемами, — сказал Черкашин.

Он отметил, что речь может идти о завышенных запросах со стороны налоговых органов, а также о дополнительных требованиях при оформлении документов. Черкашин привел пример бывшего соотечественника из Казахстана. По его словам, мужчина был «русским немцем» и эмигрировал в Германию в конце 80-х годов. Он владел фирмой, связанной с импортом российских автомобилей, и в названии компании присутствовало слово «русский».

Ранее стало известно, что латвийский сейм регулярно готовит закрытые справки «об угрозах от русскоязычных», заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его словам, подобные записки содержат конфиденциальную информацию, и их обсуждают на закрытых заседаниях.