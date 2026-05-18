IT-эксперт назвал идеальную емкость аккумулятора смартфона

Для комфортного использования в течение дня рекомендуется выбирать смартфон с аккумулятором емкостью не менее 4500 мА·ч, заявил NEWS.ru IT-эксперт ЭИСИ Богдан Константинов. Кроме того, по его словам, устройство должно поддерживать быструю зарядку 65–120 Вт.

Для комфортного полного дня хватит аккумулятора от 4500 мА·ч. Телефоны с 5000–6000 мА·ч легко тянут полтора-два дня при умеренной нагрузке. Здесь «больше» — почти всегда лучше. При этом скорость зарядки стала важным параметром: 65–120 Вт — это уже норма среднего сегмента у многих производителей, когда полный заряд идет за 30–40 минут, — поделился Константинов.

Ранее технический директор RuStore Артем Анин заявил, что сервисы на базе искусственного интеллекта стали самыми популярными мобильными приложениями в мире. По его словам, в 2025 году общее количество их скачиваний удвоилось и составило 3,8 млрд.

В Минпромторге России ранее сообщили, что смартфоны Apple, Samsung и других брендов продолжат ввозить по схеме параллельного импорта. В списке разрешенных товаров в категории «Электрооборудование» также значатся аппараты Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia.