04 мая 2026 в 16:24

Раскрыто, смартфоны каких брендов останутся в списке параллельного импорта

Смартфоны Apple, Samsung и ряда других брендов останутся в списке товаров, разрешенных для ввоза в режиме параллельного импорта, заявили в Минпромторге России. В категории «Электрооборудование» перечня также содержатся телефонные аппараты таких марок, как Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia, передает РИА Новости.

При этом в министерстве подчеркнули, что должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продукции. Речь идет о нормах безопасности, оригинальности происхождения, наличии сертификатов соответствия и прочих обязательных условиях. Список товаров для параллельного импорта периодически актуализируется Минпромторгом.

Ранее сообщалось, что почти 78% iPhone, ввезенных на территорию России по схеме параллельного импорта за последние два года, оказались бракованными. В ходе контрольной закупки в четырех городах эксперты выяснили, что оригинальные детали в гаджетах подменяются на старые или китайские аналоги прямо на этапе вскрытия коробок.

