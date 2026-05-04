Должник по алиментам наехал на судебного пристава в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении должника по алиментам, который наехал на судебного пристава, сообщили в городском управлении СК РФ. Инцидент произошел в момент исполнения решения об аресте автомобиля.

В ходе следствия установлено, что в апреле 2026 года фигурант, являясь должником по алиментам, в процессе наложения ареста на принадлежащий ему автомобиль младшим судебным приставом, пытаясь скрыться с места изъятия имущества, совершил наезд автомобилем на представителя власти, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В СК отметили, что мужчина признал вину и погасил задолженность.

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом за неуплату алиментов. Прокуратура Невского района утвердила обвинительный акт и передала дело для рассмотрения. По версии следствия, 27-летняя женщина накопила долг в 100 тыс. рублей. Раньше она привлекалась к административной и уголовной ответственности по аналогичному делу.

До этого миллионер и владелец крупной сети ресторанов пытался убедить суд, что зарабатывает в месяц 11 тыс. рублей. По информации источников, мужчина таким способом пытался уклониться от выплаты многомиллионного долга по алиментам для дочери.