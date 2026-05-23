Подмосковному отравителю не удалось поправить финансовое положение в СИЗО

С подмосковного отравителя Артема Миссюры приставы принудительно взыскивают почти 1,5 млн рублей долгов по кредитам, сообщает РИА Новости. По данным агентства, с января 2025-го по март 2026 года в отношении обвиняемого возбудили шесть исполнительных производств.

При этом приставам не удалось взыскать еще более 975 тыс. рублей. В документах указано, что невозможно установить местонахождение должника и его имущества.

По версии следствия, Миссюра осенью 2023 года решил отравить родственников и купил для этого сильнодействующие вещества. В январе 2024 года он дал яд своей девушке, после чего ее госпитализировали с инсультом. Пока она находилась в больнице, мужчина оформил на нее два кредита почти на 574 тыс. рублей.

Через месяц, как считает следствие, Миссюра подмешал яд в морс своему другу, который позже умер. До июня 2024 года он также пытался отравить бабушку, родителей, сестру и знакомых. Пенсионерка в итоге скончалась. На допросах обвиняемый признал вину и заявил, что пошел на преступления из зависти и ради недвижимости.

Ранее прокурор попросил приговорить Миссюру к пожизненному лишению свободы. Во время процесса сообщалось, что у обвиняемого было тяжелое финансовое положение, а общий долг перед банками превышал 3 млн рублей.