23 мая 2026 в 14:36

Подмосковному отравителю не удалось поправить финансовое положение в СИЗО

Приставы взыскивают с подмосковного отравителя Миссюры 1,5 млн рублей

С подмосковного отравителя Артема Миссюры приставы принудительно взыскивают почти 1,5 млн рублей долгов по кредитам, сообщает РИА Новости. По данным агентства, с января 2025-го по март 2026 года в отношении обвиняемого возбудили шесть исполнительных производств.

При этом приставам не удалось взыскать еще более 975 тыс. рублей. В документах указано, что невозможно установить местонахождение должника и его имущества.

По версии следствия, Миссюра осенью 2023 года решил отравить родственников и купил для этого сильнодействующие вещества. В январе 2024 года он дал яд своей девушке, после чего ее госпитализировали с инсультом. Пока она находилась в больнице, мужчина оформил на нее два кредита почти на 574 тыс. рублей.

Через месяц, как считает следствие, Миссюра подмешал яд в морс своему другу, который позже умер. До июня 2024 года он также пытался отравить бабушку, родителей, сестру и знакомых. Пенсионерка в итоге скончалась. На допросах обвиняемый признал вину и заявил, что пошел на преступления из зависти и ради недвижимости.

Ранее прокурор попросил приговорить Миссюру к пожизненному лишению свободы. Во время процесса сообщалось, что у обвиняемого было тяжелое финансовое положение, а общий долг перед банками превышал 3 млн рублей.

До этого стало известно, что Миссюра поздравил мать с 8 Марта из СИЗО. Женщина еще год назад сообщила, что муж запретил ей поддерживать связь с сыном и посещать его. Известно, что Миссюра содержится в четырехместной камере с двумя другими заключенными.

