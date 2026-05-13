13 мая 2026 в 16:57

Пожизненный срок запросили для обвиняемого в отравлении в Балашихе

Прокурор запросил пожизненный срок для отравителя из Балашихи Миссюры

Прокуратура Московской области попросила суд назначить пожизненное лишение свободы Артему Миссюре, обвиняемому в убийстве и отравлении близких в Балашихе, сообщили в ведомстве. По версии следствия, фигурант на протяжении нескольких месяцев подмешивал родственникам и знакомым ядовитые вещества из корыстных побуждений.

Государственный обвинитель прокуратуры Московской области <…> предложила суду по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

По оценке стороны обвинения, действия фигуранта отличались циничностью и беспринципностью. В прокуратуре также сообщили, что Миссюра частично признал вину.

Следствие считает, что осенью 2023 года житель Балашихи приобрел через интернет сильнодействующие и ядовитые вещества, после чего начал реализовывать план по отравлению близких. По версии обвинения, преступления совершались с января по июнь 2024 года, до момента задержания фигуранта. В результате отравлений погибли бабушка и друг обвиняемого. Потерпевшими также признаны сестра, девушка и еще двое знакомых.

Ранее стало известно, что Миссюра тестировал яд на своей девушке. В результате пострадавшая попала в медицинское учреждение с отравлением.

