Двое украинских военных самовольно покинули часть в состоянии алкогольного опьянения, после чего жестоко изнасиловали жительницу Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, командование, судя по всему, было в курсе о преступлениях бойцов, но ничего с этим не сделало.

В городе разгорается очередной громкий скандал. Два боевика, самовольно покинувших часть в состоянии алкогольного опьянения, жестоко изнасиловали местную жительницу. Еще страшнее попустительство вражеского командования. Судя по всему, оно знало о происходящем и не предприняло никаких мер, — написал он.

Сальдо опубликовал документы, свидетельствующие о преступлении, а также запись с камеры видеонаблюдения. Согласно материалам, украинские военные напали на женщину вечером 5 мая. На кадрах видно, как злоумышленники догоняют жертву в дверях жилого дома в 22:07 и покидают здание в 22:15.

Ранее стало известно, что семья, в которой семеро братьев отправились в ВСУ, скрывает вероятное изнасилование и убийство своей сестры. Год назад на одном из YouTube-каналов украинской армии вышел сюжет, посвященный матери братьев.