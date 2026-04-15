Украинка обвинила братьев-военных в изнасилованиях и убийстве сестры

Семья, в которой семеро братьев отправились в ВСУ, скрывает вероятное изнасилование и убийство своей сестры, сообщает издание «Бабель». Год назад на одном из YouTube-каналов украинской армии вышел сюжет, посвященный матери братьев.

Почти через год видео удалили со всех платформ после того, как 31-летняя Надежда Викарий, одна из дочерей в этой же семье, написала в соцсетях, что в детстве двое ее братьев насиловали ее и младшую сестру Дашу.

Девочка умерла в 2004 году в возрасте 10 лет при загадочных обстоятельствах. Мать закопала ее тело на окраине Бердичева, никому не сообщив, и еще четыре года убеждала всех, что ребенок жив. Надежда утверждает, что сестру убили родные.

По словам девушки, в семье детей били, привязывали, не давали еду, спать приходилось на полу. Тогда же, по ее версии, старший брат начал принуждать девочек к оральному сексу, позже привлек к этому младшего, а затем перешел к насилию с проникновением. Когда мать узнала о случившемся, она наказала девочек за ложь, рвала одежду и оскорбляла.

После обнаружения останков Даши в 2008 году следствие не установило причину смерти из-за скелетизации тела. Мать судили не за смерть ребенка, а за мошенничество с соцвыплатами и подделку документов — она несколько лет получала деньги на уже умершую дочь. Реального срока не было, она подпала под амнистию. Отдельного расследования по факту смерти девочки нет.

После публичных заявлений Надежды открыто уголовное производство по факту изнасилования несовершеннолетней. Она признана потерпевшей. Участвующий в боях в составе 3-й штурмовой бригады старший брат отверг обвинения, заявив, что ничего подобного в доме не видел, и назвал действия сестры попыткой собрать деньги через подписчиков. Другие братья на связь не вышли, один из них подал иск против Надежды о защите чести и достоинства.

