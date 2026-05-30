ВСУ пришлось отказаться от использования дронов «Лютый»

Украинские военные стали реже использовать беспилотники типа «Лютый» для ударов по территории России, обратил внимание командир подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот. По его словам, упомянутые аппараты теперь практически сразу сбиваются российскими FPV-перехватчиками «Елка», передает ТАСС.

Ударные БПЛА типа «Лютый» — огромная цель, они несут в себе от 30 до 60 килограммов тротила. «Лютые» стали летать очень редко, потому что они низколетящие, то есть до 600 метров, и для нас это легкая цель. А «Бобер» и «Чайка» достигают высоты до 1100 метров, — рассказал Кот.

При этом боец отметил, что украинские дроны-«ждуны» по-прежнему представляют серьезную опасность, поскольку могут долгое время скрываться в кустах. При обнаружении гражданского или военного транспорта они резко взлетают и наносят прямой удар по цели.

Новые беспилотники-перехватчики «Елка» были созданы московскими разработчиками. Эти аппараты оснащены встроенной системой искусственного интеллекта, которая помогает им самостоятельно находить и ликвидировать технику противника. Использование таких дронов позволяет эффективнее защищать небо и при этом экономить боеприпасы для зенитных комплексов.

Ранее украинский военнопленный Сергей Соколенко сообщил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.