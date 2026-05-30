30 мая 2026 в 07:43

В Минобороны доложили об отражении ночных атак ВСУ

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 127 украинских беспилотников над 13 регионами

Фото: МО РФ
Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь с 29 на 30 мая сбили 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над 13 российскими регионами.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. Также они были перехвачены в Краснодарском крае, Крыму и над Азовским морем.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом два человека получили ранения. Им оказали медицинскую помощь. При отражении атаки дроны уничтожены в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

