Смерчи и ливни ожидаются на юге России Паршина: ливни, град, сильный ветер и смерчи могут прийти на юг России

В Краснодарском крае, Адыгее и на Северном Кавказе 30 и 31 мая ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду, сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. На черноморском побережье, в районе Сочи и федеральной территории «Сириус», возможно образование смерчей над морем.

В отдельных районах сильные ливни и очень сильный дождь. На реках резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. 31 мая на отдельных реках достижение опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема, — указала Паршина.

Аналогичная ситуация прогнозируется на малых реках и водотоках Адыгеи. В ряде регионов Северного Кавказа также пройдут сильные ливни с грозами, градом и ветром, на реках — подъем уровней до неблагоприятных отметок. Синоптики рекомендуют следить за экстренными предупреждениями.

