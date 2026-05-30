30 мая 2026 в 08:03

Смерчи и ливни ожидаются на юге России

Паршина: ливни, град, сильный ветер и смерчи могут прийти на юг России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Краснодарском крае, Адыгее и на Северном Кавказе 30 и 31 мая ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 метров в секунду, сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. На черноморском побережье, в районе Сочи и федеральной территории «Сириус», возможно образование смерчей над морем.

В отдельных районах сильные ливни и очень сильный дождь. На реках резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. 31 мая на отдельных реках достижение опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема, — указала Паршина.

Аналогичная ситуация прогнозируется на малых реках и водотоках Адыгеи. В ряде регионов Северного Кавказа также пройдут сильные ливни с грозами, градом и ветром, на реках — подъем уровней до неблагоприятных отметок. Синоптики рекомендуют следить за экстренными предупреждениями.

Ранее Георгий Климов рассказал, что к сплаву на сапбордах необходимо готовиться заранее и одеваться в соответствии с температурой. Он также отметил, что нужно предупредить спасателей.

До этого стало известно, что метеорологическое лето в Москве начнется только 3 июня, когда воздух прогреется до +24 градусов. До этого момента погода будет оставаться неустойчивой.

