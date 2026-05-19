Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 05:05

Смерч во сне: пугающий знак или добрый вестник

К чему снится смерч К чему снится смерч Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вам приснился смерч или торнадо, не спешите паниковать. Согласно популярным сонникам, этот мощный символ редко сулит физическую гибель. Чаще он предвещает бурные эмоции, кардинальные перемены или сильное внутреннее напряжение. Трактовка напрямую зависит от деталей: кто вы по полу, что делали и как выглядела стихия.

Общее толкование смерча во сне

Смерч во сне — сигнал о скорых крутых поворотах судьбы, которые, по мнению ясновидящей Ванги, приведут к «головокружительному водовороту событий».

  • Если вы наблюдали за торнадо со стороны и не пострадали, это предвещает тяжелую, но важную работу.

  • Оказаться в эпицентре бури — к душевным терзаниям или неожиданному счастью.

  • Если стихия разрушила ваш дом, возможно, пришло время кардинально менять жизнь (работу или место жительства).

К чему снится смерч мужчине

Для сновидцев мужского пола смерч — это чаще предупреждение о препятствиях.

  • Попасть в торнадо — к риску получить травму или стать жертвой несчастного случая.

  • Если ураган уносит вас прочь, наяву не стоит неоправданно рисковать.

  • Наблюдать за приближающейся воронкой и бездействовать — к страху перед безвыходной ситуацией.

Также такой сюжет может предвещать разрыв отношений из-за давней обиды или начало новых, но очень бурных и коротких романов.

К чему снится смерч женщинам

Для девушек и женщин сон о смерче часто связан с любовной сферой и эмоциями. Попасть в воронку — к скорой встрече с прошлым (бывшим парнем) и выяснению истинных причин расставания. Если вам приснилось, что вы спаслись от стихии, в реальности вы сможете сохранить благоразумие и выйти победительницей из сложной ситуации. Беременным такой сон может указывать на повышенную эмоциональность и гормональные всплески, а иногда и на стремительные роды.

Помните: сон — это отражение ваших внутренних переживаний. Если приснился смерч, постарайтесь проанализировать, что именно бурлит в вашей жизни прямо сейчас.

Ранее мы выяснили, к чему снится чужая кровь.

смерчи
катаклизмы
сонники
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога
ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на Ярославскую область
«Ласковый май», дочь от хоккеиста, алкоголь: где сейчас Лера Кудрявцева
Россиянам объяснили, как решить земельный спор с соседом по даче
Юрист ответила, в каких случаях могут отказать в имущественных вычетах
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 мая
Российским школьникам увеличили летние каникулы на пять дней
Собянин сообщил о новой попытке атаковать Москву беспилотниками
Россиян предупредили о мошенничестве с визами
Азаров заявил о будущем Украины и роли русского языка в нем
Врач объяснила, как снизить вред от обильного ужина перед сном
«Борьба не на жизнь, а на смерть»: астролог предсказала судьбу Зеленского
Более 70 тыс. европейцев въехали в Россию с начала года
В Госдуме оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление
Посольство РФ в Норвегии заявило, что Россия не угрожает в Арктике
Врач развеяла опасное заблуждение о масках из огурцов и лимонов
В аэропортах Ярославля и Москвы ввели временные ограничения
ЕС подозревают в причастности к делу Ермака
«Под прицелом Байдена»: в МИД РФ рассказали о биолабораториях на Украине
Лаборатории США на Украине признали опасными для миллионов людей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.