Азаров заявил о будущем Украины и роли русского языка в нем

Без русского языка украинское государство не сможет сохраниться, заявил ТАСС украинский экс-премьер Николай Азаров. Он также отметил, что Украину нельзя считать страной, состоящей только из титульной нации.

То есть это один народ. Поэтому, если Украина и будет существовать, она будет существовать только в условиях сосуществования всех народов, проживающих на ее территории, и учета интересов этих народов. Русский язык останется языком межнационального общения, — заявил Азаров.

В своем комментарии он также сослался на мнение историка Петра Толочко, который указывал на схожесть материальной культуры разных регионов. Экс-премьер заявил, что при сохранении Украины русский язык останется языком межнационального общения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества. Глава страны направил официальное обращение гостям масштабного мероприятия, приуроченного к 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой.