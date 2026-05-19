Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 05:21

Азаров заявил о будущем Украины и роли русского языка в нем

Азаров заявил о невозможности сохранения Украины без русского языка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Без русского языка украинское государство не сможет сохраниться, заявил ТАСС украинский экс-премьер Николай Азаров. Он также отметил, что Украину нельзя считать страной, состоящей только из титульной нации.

То есть это один народ. Поэтому, если Украина и будет существовать, она будет существовать только в условиях сосуществования всех народов, проживающих на ее территории, и учета интересов этих народов. Русский язык останется языком межнационального общения, — заявил Азаров.

В своем комментарии он также сослался на мнение историка Петра Толочко, который указывал на схожесть материальной культуры разных регионов. Экс-премьер заявил, что при сохранении Украины русский язык останется языком межнационального общения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: сбережение национального языка, культуры и исторической памяти является прочным фундаментом для суверенного развития государства и общества. Глава страны направил официальное обращение гостям масштабного мероприятия, приуроченного к 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося ученого Людмилы Вербицкой.

Европа
Украина
Николай Азаров
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога
ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на Ярославскую область
«Ласковый май», дочь от хоккеиста, алкоголь: где сейчас Лера Кудрявцева
Россиянам объяснили, как решить земельный спор с соседом по даче
Юрист ответила, в каких случаях могут отказать в имущественных вычетах
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 мая
Российским школьникам увеличили летние каникулы на пять дней
Собянин сообщил о новой попытке атаковать Москву беспилотниками
Россиян предупредили о мошенничестве с визами
Азаров заявил о будущем Украины и роли русского языка в нем
Врач объяснила, как снизить вред от обильного ужина перед сном
«Борьба не на жизнь, а на смерть»: астролог предсказала судьбу Зеленского
Более 70 тыс. европейцев въехали в Россию с начала года
В Госдуме оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление
Посольство РФ в Норвегии заявило, что Россия не угрожает в Арктике
Врач развеяла опасное заблуждение о масках из огурцов и лимонов
В аэропортах Ярославля и Москвы ввели временные ограничения
ЕС подозревают в причастности к делу Ермака
«Под прицелом Байдена»: в МИД РФ рассказали о биолабораториях на Украине
Лаборатории США на Украине признали опасными для миллионов людей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.