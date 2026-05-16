16 мая 2026 в 20:17

Бывший премьер Украины заявил, что Зеленскому пора уходить

Азаров: Зеленскому следовало бы самому подать в отставку из-за коррупции

Николай Азаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы самостоятельно сложить с себя президентские полномочия на фоне разразившегося масштабного коррупционного скандала, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его мнению, в стране сложилась уникальная ситуация, когда и все ближайшее окружение, и сам глава государства оказались под подозрением из-за обвинений в коррупции.

Зеленскому следовало бы самому подать в отставку, учитывая коррупционный скандал, разразившийся на фоне обнародования так называемых пленок [бизнесмена Тимура] Миндича, — написал Азаров.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что ЕС на фоне коррупционных скандалов усилит давление на антикоррупционные органы Украины. По его словам, если Зеленского можно будет заменить другим лидером, то «он также может стать объектом антикоррупционного расследования».

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что лидеры ЕС опасаются за свою безопасность после ареста бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака по делу о коррупции. По его словам, глава США Дональд Трамп при желании может раскрыть больше деталей о финансовых махинациях Киева.

