Атаки ВСУ оставили энергодарцев без бензина Глава Росатома Лихачев сообщил об уничтожении двух АЗС в Энергодаре из-за ВСУ

Удары со стороны Вооруженных сил Украины полностью вывели из строя обе действующие автозаправочные станции в Энергодаре, сообщил РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, поступающие из Энергодара новости в последнее время все больше напоминают фронтовые сводки из-за высокой интенсивности обстрелов.

В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции, — подтвердил он.

До этого Лихачев заявил, что ВСУ специально сеют панику в городе. Постоянные атаки и провокации делают невозможной обычную мирную жизнь. Тактика запугивания, по словам главы Росатома, направлена и на сотрудников электростанции.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Визит состоялся после атаки дронов ВСУ на Энергодар. Кириенко во время встречи с руководством АЭС выразил поддержку сотрудникам станции и жителям Энергодара. Он подчеркнул, что атомная энергетика и ее работники не должны становиться целями украинской армии.