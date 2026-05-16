День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 19:47

Атаки ВСУ оставили энергодарцев без бензина

Глава Росатома Лихачев сообщил об уничтожении двух АЗС в Энергодаре из-за ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Удары со стороны Вооруженных сил Украины полностью вывели из строя обе действующие автозаправочные станции в Энергодаре, сообщил РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, поступающие из Энергодара новости в последнее время все больше напоминают фронтовые сводки из-за высокой интенсивности обстрелов.

В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции, — подтвердил он.

До этого Лихачев заявил, что ВСУ специально сеют панику в городе. Постоянные атаки и провокации делают невозможной обычную мирную жизнь. Тактика запугивания, по словам главы Росатома, направлена и на сотрудников электростанции.

Ранее первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС. Визит состоялся после атаки дронов ВСУ на Энергодар. Кириенко во время встречи с руководством АЭС выразил поддержку сотрудникам станции и жителям Энергодара. Он подчеркнул, что атомная энергетика и ее работники не должны становиться целями украинской армии.

Регионы
Энергодар
Запорожская область
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 школьников
«Идите и захватите!»: стали известны провокационные приказы Белого дома ОАЭ
Россия намерена не допустить эскалации в Приднестровье со стороны Молдавии
Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
Посольство РФ получает много запросов из Приднестровья на гражданство
«Северные потоки» снова запустят? Кто в ЕС хочет договориться с Россией
Учительница Путина рассказала, каким президент был в школьные годы
Горбатого кита нашли мертвым на побережье европейской страны
В Перми остановили огонь, охвативший ангар
Десятки беспилотных автомобилей захватили Атланту
ВСУ попытались атаковать 10 регионов за пять часов
Бывший премьер Украины заявил, что Зеленскому пора уходить
Стало известно, что сделал Трамп сразу по возвращении из Китая
Вэнс заявил о финансировании наркокартелей за счет американцев
«По решению Кадырова»: бойцу ММА вынесли вердикт после драки в подъезде
Россиянина арестовали в Кемере из-за заявления турка о домогательствах
Ужас в украинском морге, Мадьяр «кинул» Орбана: что будет дальше
Известного певца госпитализировали в Новороссийске
В Курской области из-за атак ВСУ пострадали два мирных жителя
Возросло число задержанных на акциях протеста в Лондоне
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.