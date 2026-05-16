На выстрелившего в подростка мужчину в Люберцах завели дело

Подмосковные следователи завели уголовное дело после того, как мужчина ранил 14-летнего подростка, сообщили в ГСУ СК по области на платформе Макс. В ведомстве указали, что мужчина выстрелил в мальчика из пневматического ружья из окна дома в подмосковных Люберцах.

Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении 14-летнего подростка (статья 213 УК РФ «Хулиганство»), — сказано в публикации.

В СК подчеркнули, что выстрел попал в спину. Подростка госпитализировали. Следователь проводит комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что россиянин выстрелил в компанию подростков из пневматического оружия в Люберцах, один несовершеннолетний получил ранения. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Адвокат уточнил, что злоумышленник стрелял из окна дома.