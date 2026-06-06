В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать купальник

Тесный купальник не только может негативно сказаться на кровообращении, но и выглядит непривлекательно, заявили NEWS.ru в Роскачестве. Специалисты также отметили, что не рекомендуется покупать изделия, полностью состоящие из хлопка.

Самое главное, на что стоит обращать внимание при выборе купальника, — это размер. Слишком тесный будет врезаться в тело или быстрее разойдется по швам. При этом он нарушает кровообращение и выглядит неэстетично, а чересчур свободный будет сползать. Не верьте мифу, что его нужно брать на размер меньше, потому что он якобы растягивается в воде. Качественные материалы, например полиамид с эластаном, почти не деформируются, — поделились в Роскачестве.

Там добавили, что купальник не должен собираться в складки и его нижняя часть не должна врезаться в бедра. В то же время, по словам экспертов, уплотненная ткань в области живота обеспечит поддержку фигуры.

Избегайте купальников из 100% хлопка — такие изделия долго сохнут и быстро теряют форму. Ткань после намокания не должна просвечивать. Фасон зависит от цели. Следует учесть, что слитные модели не только подходят для плавания, но и скрывают живот и зрительно вытягивают фигуру. Раздельные купальники хороши тем, что позволяют комбинировать размеры верха и низа. А варианты с юбкой или шортиками маскируют бедра, — заключили в Роскачестве.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева предупредила, что длительное ношение мокрого купальника может вызвать молочницу и бактериальный вагиноз. По ее словам, влажная ткань создает благоприятные условия для размножения вредных микроорганизмов.