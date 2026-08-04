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04 августа 2026 в 11:20

Беру молоко и масло и пеку «Клубничный лентяй» — самый простой пирог, который замесите за 7 минут

Фото: D-NEWS.ru
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«Клубничным лентяем» этот пирог прозвали не просто так. Стоит взять молоко, масло и еще несколько самых обычных продуктов — через семь минут тесто уже готово. Никаких сложных техник, долгого взбивания или отдельной подготовки.

Все смешали, добавили клубнику и отправили в духовку. Именно за эту простоту он давно стал одним из моих любимых летних рецептов.

Для приготовления понадобится: яйца — 5 шт., сахар — 170 г, молоко — 170 мл, растительное масло без запаха — 170 мл, пшеничная мука — 340 г, разрыхлитель — 16 г, ванилин — по вкусу, щепотка соли, свежая клубника — 300 г.

Яйца соедините с сахаром, солью и ванилином, затем влейте молоко и растительное масло. Перемешайте венчиком до однородности, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто без комочков.

Половину клубники, разрезанной на половинки или четвертинки, аккуратно вмешайте в тесто. Перелейте массу в форму диаметром около 30–32 см, сверху красиво разложите оставшиеся ягоды, слегка вдавив их в тесто. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Личный опыт

Мне больше всего нравится есть этот пирог слегка теплым, когда клубника еще очень сочная. Перед подачей достаточно присыпать его сахарной пудрой, а если дома есть шарик ванильного мороженого или ложка густой сметаны — получится десерт, который гости обычно принимают за сложную домашнюю выпечку, хотя на самом деле готовится он удивительно быстро.

Проверено редакцией
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