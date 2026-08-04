Названа одна из главных целей НАТО в возможном противостоянии с Россией Военэксперт Кнутов: НАТО нужны редкоземы и электроэнергия России для развития ИИ

Одной из главных целей НАТО в случае прямого столкновения с Россией является доступ к ее природным ресурсам и электроэнергии, которые необходимы для развития технологий искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, западные страны стремятся не просто ослабить Москву, а физически разделить территорию РФ, чтобы получить контроль над стратегически важными ископаемыми.

Какая цель стран НАТО в противостоянии с РФ? Запад заинтересован в разделе России. Переход на новый технологический уклад, то есть использование искусственного интеллекта, требует гигантского количества электрической энергии, а также редкоземельных металлов и других ресурсов. Все это есть только у нас по более-менее недорогим ценам с точки зрения добычи. На Западе этого нет, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Германия разместила подразделение радиоэлектронной борьбы в Литве вблизи границы с Белоруссией. Как сообщают западные СМИ, немецкие солдаты отслеживают электромагнитную обстановку и перехватывают сигналы радио- и радиолокационных систем.