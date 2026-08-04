Женщина стала жертвой нападения тигра в собственном доме В Индии тигр напал на спавшую в хижине женщину и убил ее

В индийской деревне Паррапур Байгатола тигр ворвался в хижину и напал на спавшую Сугни Бай Дхурве, сообщает издание The Straits Times. Хищник схватил женщину за голову и вытащил на улицу посреди ночи.

Услышав крики о помощи, местные жители с факелами бросились на выручку пострадавшей. Напавший зверь оттащил сельчанку примерно на 300 метров от дома, однако испугался приближающегося огня и сбежал в лес. Тяжелораненую Дхурве доставили в ближайшую больницу. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы оказались смертельными, и женщина скончалась.

До этого тигр-людоед напал на 65-летнего Аклу Ядава, животное схватило его за ногу и попыталось утащить в лес. Инцидент произошел недалеко от тигриного заповедника Валмики. Нападение случилось, пока Ядав пас коз вместе с несколькими соседями. Ядав получил серьезные рваные раны на ноге и обеих руках.

Ранее сообщалось, что в индийском регионе Гуджарат были отловлены шесть крайне редких азиатских львов, которые за трое суток убили двух людей. Утверждается, что инцидент произошел вблизи деревни Гадхада.