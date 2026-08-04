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04 августа 2026 в 10:15

Как Болливуд штампует сотни фильмов в год и остается в плюсе

Как Болливуд штампует сотни фильмов в год и остается в плюсе Как Болливуд штампует сотни фильмов в год и остается в плюсе Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Когда мы слышим слово «Болливуд», перед глазами сразу встают яркие краски, зажигательные танцы и песни, которые поют герои прямо посреди улицы. Но за этой праздничной картинкой скрывается удивительный механизм, который каждый год выпускает сотни фильмов и при этом остается в плюсе. Поговорим о кинорынке Индии и о том, как индийским кинематографистам удается то, что не всегда получается даже у голливудских гигантов? Почему Болливуд выпускает так много фильмов и остается в прибыли, а также сравним Болливуд и Голливуд.

Сколько фильмов выпускает Болливуд и индийская киноиндустрия

Индия — это настоящая киноимперия. В год в стране снимают больше тысячи фильмов, и это больше, чем даже в Голливуде. Только представьте: каждый день в Индии выходит по 3-4 новых фильма. При этом на долю самого Болливуда, то есть кино на языке хинди, приходится примерно 200–300 картин в год. Остальное — это фильмы на других языках: тамильском, телугу, малаялам и многих других. У каждой такой киноиндустрии есть свое название: Толливуд, Колливуд, Молливуд — их в Индии больше десятка.

Доходы Болливуда тоже впечатляют. Только кассовые сборы фильмов на хинди составляют больше $1 млрд каждый год. А самые успешные картины приносят сотни миллионов долларов. Например, картина «Три идиота» в свое время заработала около $65 млн, а «Дангал» — уже примерно $300 млн.

Сколько фильмов выпускает Болливуд и индийская киноиндустрия Сколько фильмов выпускает Болливуд и индийская киноиндустрия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как финансируется производство в Болливуде

Долгое время кинопроизводство в Индии считалось чем-то вроде азартной игры — несерьезным и рискованным занятием. Государство не поддерживало киноиндустрию, и продюсерам приходилось искать деньги у частных инвесторов, часто из «теневого» сектора экономики. Но в 1998 году все изменилось. Болливуд официально признали национальной киноиндустрией, и государство начало активно помогать кинематографистам.

Теперь в кино стало можно вкладывать иностранные деньги — до 100% прямых иностранных инвестиций на любом этапе: от съемок до рекламы и проката. Индийское правительство стало представлять киноиндустрию на экономических форумах как один из самых быстрорастущих секторов экономики. Это привлекло крупных инвесторов со всего мира. Например, индийская компания Reliance Entertainment вложила $0,5 млрд в голливудскую DreamWorks и купила больше 200 кинотеатров в Америке.

Самый главный источник финансирования кинорынка в Индии — это, конечно, сами зрители. Индийцы любят кино. Для миллионов людей, особенно из бедных слоев населения, поход в кино — это возможность отвлечься от проблем и поверить в сказку, где добро всегда побеждает зло. Поэтому зрители готовы платить за билеты, и кассовые сборы составляют основу бюджета индийского кино.

Почему Болливуд может позволить себе сотни фильмов в год

Секрет успеха Болливуда — в особой экономике индийского кино. В отличие от Голливуда, где студии боятся рисковать и вкладывают огромные деньги только в проверенные франшизы, в Индии подход совершенно иной. Здесь фильмы часто снимаются с гораздо меньшими бюджетами, и даже если картина не становится блокбастером, она все равно может окупиться благодаря огромному внутреннему рынку.

Кроме того, в Болливуде есть свои способы экономить. Звезды первой величины, конечно, получают огромные гонорары — до $22 млн за фильм. Но многие актеры сами платят за свой комфорт и обслуживающий персонал, не перекладывая эти расходы на продюсеров. Случаются и такие ситуации, когда актер отказывается от гонорара, если фильм проваливается в прокате. А некоторые продюсеры предпочитают вообще не связываться с дорогими звездами и снимают успешные фильмы с новичками.

Почему Болливуд может позволить себе сотни фильмов в год Почему Болливуд может позволить себе сотни фильмов в год Фото: Shutterstock/FOTODOM

Технологии тоже помогают сокращать расходы. Индия активно внедряет искусственный интеллект в кинопроизводство. С помощью ИИ можно создавать спецэффекты, переозвучивать фильмы на другие языки и даже переснимать финальные сцены. Все это снижает производственные затраты в пять раз и сокращает время съемок в четыре раза. Голливуд пока осторожничает с ИИ из-за профсоюзов и страха за рабочие места, а индийские студии смело экспериментируют.

Болливуд vs Голливуд: кто зарабатывает больше

Здесь важно понимать, что сравнивать эти две киноиндустрии — все равно что сравнивать слона с китом. Они оба огромны, но устроены по-разному.

С одной стороны, Голливуд по-прежнему зарабатывает больше денег в абсолютных цифрах. Его фильмы выходят в мировой прокат и собирают миллиарды долларов по всему миру. Но Голливуд переживает не лучшие времена. Инвесторы уходят из киноиндустрии, считая ее слишком рискованной. Студии теряют деньги, и даже такие гиганты, как Warner Bros., могут стать жертвами поглощения. Съемочный день в США стоит от $30 тыс., а профсоюзы требуют высоких зарплат и отчислений в страховые фонды. Поэтому голливудские продюсеры все чаще уезжают снимать в другие страны — туда, где дешевле.

Болливуд смотрит на ситуацию иначе. Его внутренний рынок огромен, а зрительская любовь к кино позволяет окупать даже средние фильмы. Болливуд не гонится за мировым господством, он уверенно чувствует себя на своем континенте. И там, где Голливуд вкладывает полмиллиарда в один блокбастер и рискует прогореть, Болливуд снимает несколько десятков разных фильмов и диверсифицирует риски.

Роль предварительных продаж и частных инвесторов

В индийской киноиндустрии, как и в голливудской, все чаще используют предварительные продажи. Это когда права на показ фильма продают заранее — телеканалам, стриминговым платформам, дистрибьюторам в других странах. Это позволяет продюсерам собрать часть бюджета еще до того, как будут отсняты первые кадры. Такая система сильно снижает риски.

Но есть и новые способы. В последнее время появились совсем уж необычные варианты финансирования, например через блокчейн. Один индийский фильм стал первым, который полностью профинансировали таким образом. Вкладчики получили 40% годовых и еще кинотеатральные кредиты. Это, конечно, пока экзотика, но она показывает, что в Болливуде не боятся нового и готовы искать деньги любыми способами.

Как финансируется производство в Болливуде Как финансируется производство в Болливуде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как индийское кино остается прибыльным в эпоху стриминга

Казалось бы, стриминг должен был убить кинотеатры. Во всем мире зрители пересаживаются на диваны и смотрят фильмы на маленьких экранах. В Индии тоже есть эта тенденция — количество зрителей в кинотеатрах упало. Но индийские кинематографисты не опустили руки. Они используют стриминг как новое окно возможностей.

Стриминговые платформы покупают права на фильмы, дают второй шанс картинам, которые плохо пошли в кинотеатрах, и позволяют снимать более смелые и некоммерческие истории. Исследования показывают, что «контент-ориентированные» фильмы — с хорошим сюжетом, социальным подтекстом, реалистичной историей — часто приносят больше прибыли, чем дорогие звездные блокбастеры. То есть индийский зритель становится взрослее и хочет не просто сказку, а осмысленную драму.

Кроме того, Болливуд активно использует технологии, чтобы снижать затраты. Искусственный интеллект помогает в озвучке и маркетинге. А переозвучивание фильмов на другие языки позволяет расширять аудиторию. Одна крупная студия уже пересматривает свой каталог из трех тысяч фильмов, чтобы найти те, которые можно перевыпустить с помощью ИИ и заработать на них еще раз. Именно поэтому индийская киноиндустрия, несмотря на все трудности, продолжает выпускать сотни фильмов в год и при этом оставаться прибыльной.

Ранее мы поделились обзором индийского фильма «Меня зовут Кхан».

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Голливуд
Болливуд
финансы
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обзоры
Оксана Головина
О. Головина
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