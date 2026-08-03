Новый «Человек-паук» и «Одиссея» показали рекордные сборы за уик-энд «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» установили рекорд по сборам за уик-энд

Совокупные сборы двух лидеров проката «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» за один уик-энд составили около $430 млн (около 34,1 млрд рублей), сообщает агентство Associated Press. Старт «Человека-паука» при этом стал вторым крупнейшим в истории американского проката.

В Северной Америке «Человек-паук: Новый день» уже собрал $355 млн (порядка 28,3 млрд рублей), и $927 млн (примерно 74 млрд рублей) картина собрала по всему миру. Прежде рекорд сохранялся за лентой «Мстители: Финал», собравшей $357 млн (около 29 млрд рублей) за первый уик-энд в США и Канаде в 2019 году.

«Одиссея» Кристофера Нолана принесла еще $51 млн (4 млрд рублей) за прошлые выходные после старта с результатом в $124,5 млн (10 млрд рублей). Мировые сборы картины уже превысили $911,4 млн (порядка 73 млрд рублей), и ее прокат продолжается, а кассовые сборы на третьей неделе снизились только на 43%, отмечает AP.

Ранее стало известно, что новая часть «Человека-паука» побила рекорд фильма «Мстители: Финал» по кассовым сборам по всему миру за первые сутки, а «Одиссея» Нолана вышла в неофициальный прокат в российских кинотеатрах.